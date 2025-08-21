به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان چهارشنبه شب در جلسه برنامهریزی همایش توسعه سرمایهگذاری شهرستان نهبندان با اشاره به اینکه سرمایهگذاریهای گذشته به دلیل شرایط خاص کشور بهطور کامل اجرایی نشده است، اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی برای فعال شدن پروژهها و جذب سرمایهگذاران فراهم شده است.
وی افزود: باتوجه به اولویت های زیرساختی و افق پیش روی توسعه شهرستان نهبندان امکان اختصاص تسهیلات کلان برای طرح ها و پروژه ها در این شهرستان وجود دارد تا زمینه ایجاد اشتغال و توسعه پایدار شهرستان فراهم شود.
ذاکریان همچنین بر شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و تبلیغات گسترده در سطح شهرستان و کشور تأکید کرد و گفت همه سرمایهگذاران داخلی برای حضور و مشارکت در پروژههای نهبندان دعوت خواهند شد.
وی در پایان اظهار داشت اجرای این برنامهها با هدف تحقق دستور رهبر معظم انقلاب و تسریع در توسعه اقتصادی شهرستان و افزایش جذب سرمایهگذاریهای مؤثر انجام میشود.
نظر شما