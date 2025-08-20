  1. بین الملل
ناو جنگی آمریکا طعمه حریق شد

رسانه ها از وقوع حریق در یک ناو جنگی آمریکا در سواحل اوکیناوا واقع در ژاپن خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز ویک، گارد ساحلی ژاپن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: آتش‌سوزی در یک ناو جنگی آمریکایی در سواحل اوکیناوا رخ داده است.

نیروی دریایی آمریکا نیز در بیانیه‌ای با تأیید این خبر، اعلام کرد که حادثه در نزدیکی اوکیناوا، ژاپن در ناو جنگی «یواس‌اس نیواورلئان» (LPD 18) رخ داده است.

سخنگوی نیروی دریایی ایالات متحده ادامه داد که خدمه در حال رسیدگی به آتش‌سوزی در اسکله حمل و نقل آبی-خاکی هستند.

در بیانیه صادره از سوی نیروی دریایی آمریکا اضافه شده است که پس از دریافت جزییات بیشتر، اطلاعات مرتبط رسانه‌ای خواهد شد.

