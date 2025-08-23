به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه انبیسی نیوز آمریکا، منابع خبری از تعطیلی کارخانه شرکت Smitty's Supply در شهر روزلند، ایالت لوئیزیانا، بر اثر وقوع آتشسوزی در روز جمعه خبر دادند.
به گفته مقامات محلی، این حادثه بعدازظهر جمعه در تأسیسات شرکت در حوزه تانجیپاهوا پریش رخ داد که این حادثه همراه با چندین انفجار بوده است.
دفتر پلیس این منطقه اعلام کرد: تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ثبت نشده، اما یک محدوده به شعاع یک مایل اطراف تقاطع بزرگراههای ۵۱ و ۱۰ تخلیه شده است.
همچنین بر اساس این گزارش، بیش از ۳۵ نهاد امدادی و امنیتی آمریکایی برای مهار آتشسوزی به محل حادثه اعزام شدند.
هنوز مشخص نیست که آیا آتشسوزی به بخش تولید یا انبارهای این شرکت خسارت زده است یا خیر.
شرکت Smitty's Supply یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مستقل تولیدات روان کننده و سوخت در آمریکا است و علاوه بر لوئیزیانا، در شهر ویکسبورگ ایالت میسیسیپی و هموند ایالت ایندیانا (در منطقه مترو شیکاگو) نیز تأسیسات دارد.
