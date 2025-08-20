به گزارش خبرنگار مهر، رسول شکری نیا عصر چهارشنبه در آئین افتتاح اچ دی سازی و طرح‌های توسعه‌ای صدا و سیمای گلستان که با حضور جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران و حمایت مسئولان استانی، نقش این پروژه‌ها را در توسعه و تقویت رسانه استان بسیار حیاتی دانست.

وی با اشاره به تاریخ پرافتخار گلستان که چهار هزار شهید سرافراز تقدیم کشور کرده است، تاکید کرد: در نبرد رسانه‌ای اخیر، همکاران صدا و سیمای استان در تمامی شیفت‌ها و مسئولیت‌ها با وفاداری به خون شهدا و در کنار مردم ایستاده‌اند و بیش از ۱۵ هزار دقیقه برنامه زنده را تولید کرده‌اند.

مدیرکل صدا و سیما به هماهنگی و همکاری قابل تحسین اقوام مختلف استان گلستان اشاره کرد و آن را یکی از نقاط قوت این سرزمین خواند که توانسته وحدت مثال‌زدنی را در رسانه منعکس کند.

شکری نیا از تخصیص بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای استان خبر داد و اظهار کرد: سیستم سانترال با ظرفیت هفت هزار شماره، برای ۲۰ سال آینده نیازهای ارتباطی استان را پاسخگو خواهد بود. همچنین باشگاه هنر و رسانه که به عنوان مرکزی برای آموزش نسل جدید هنرمندان و عوامل رسانه‌ای افتتاح شده است، گام مهمی در تربیت نیروی متخصص برای آینده رسانه استان خواهد بود.

وی ضمن تقدیر از استانداران سابق و فعلی گلستان، نمایندگان مجلس و نهادهای استانی، حمایت آنها را عامل موفقیت این پروژه‌ها دانست و اظهار کرد: تلاش شده تا با همت ملی و تخصص بومی، کیفیت برنامه‌ها در استان به سطح برتر کشور برسد.

شکرینیا همچنین از تبدیل وضعیت بیش از ۶۰ نفر از کارکنان با سابقه خبر داد و تاکید کرد: رشد نیروی انسانی بومی و ارتقا آنان از اولویت‌های مهم صدا و سیمای استان است.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان خواستار توجه ویژه به گلستان به عنوان سرزمین وحدت اقوام و ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و فرهنگی شد و از برنامه‌ریزی برای تولید یک سریال الف ویژه با مشارکت چهره‌های ملی و استانی خبر داد و افزود: جلوه‌ای از فرهنگ و هنر گلستان را به تصویر خواهد کشید.