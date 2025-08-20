به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی، عصر چهارشنبه در آئین افتتاح اچ دی سازی و طرحهای توسعهای صدا و سیمای گلستان از دستاوردهای اخیر این سازمان در زمینه ارتقای کیفیت پخش، به ویژه در استانهای مختلف، صحبت کرد و بر اهمیت تحول رسانهای در سطح کشور تأکید کرد.
وی در سخنانی با اشاره به دشواریها و چالشهای پیش رو در زمینه ارتقای زیرساختها و پخش در سطح کشور گفت: اگر قرار بود با همان زیرساختهای موجود و هزینههای معمول در این مسیر پیش برویم، شاید سالها طول میکشید تا بتوانیم چنین گامی برداریم. اما با خلاقیت و نوآوری همکاران همچنین با استفاده از حداقل امکانات موجود، توانستیم این تحول را به مرحله اجرا درآوریم.
مدیرکل صدا و سیما در ادامه افزود: استان گلستان یکی از پیشگامان این حرکت بزرگ بوده و قبل از موعد مقرر به وعده رسانه ملی عمل کرده است. در گذشته، تنها تعداد کمی از استانها توانسته بودند پخش با کیفیت HD داشته باشند، اما اکنون استانهای مختلف در حال پیشرفت در این زمینه هستند و تا پایان تابستان ۱۴۰۴، همه مراکز صدا و سیما در کشور به این کیفیت خواهند رسید.
جبلی همچنین به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و اظهار کرد: با وجود تمامی ناملایمات و خسارات این جنگ، یکی از درسهای بزرگ این اتفاقات این بود که ما توانستیم نقشآفرینی نسل جوان کشور را در مقابله با دشمنان و در زمینههای مختلف، از جمله رسانه، شاهد باشیم. این نسل جدید ثابت کرد که نه تنها از نسلهای گذشته کمتر نیست، بلکه حتی در زمینه شجاعت، نوآوری و مقاومت، پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
وی در ادامه به حادثه حمله رژیم صهیونیستی به استودیو شبکه خبر اشاره کرد و گفت: در لحظه حمله به صدا و سیما، همکاران ما در شبکه خبر با شجاعت بینظیری در برابر دوربینها ایستادند و نشان دادند که در هر شرایطی، تا آخرین لحظه هم مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام میدهند. این شجاعت و ایستادگی از سوی همکاران ما، همچون یک قطره کوچک از دریای عظیم شجاعت مردم ایران بود.
جبلی همچنین به نقش مهم رسانه ملی در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور پرداخت و تأکید کرد: در کنار تحول زیرساختی، توجه به تحول محتوایی هم یکی از اولویتهای رسانه ملی در دوره تحول است. هدف ما در این دوره، ارتقای محتوای رسانهای با تأکید بر هویت ایرانی-اسلامی و عدالت اجتماعی است. این تغییرات در راستای تأسیس یک رسانه ملی واقعی است که به تمام اقشار و گروههای مختلف جامعه توجه داشته باشد.
