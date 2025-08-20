به گزارش خبرنگار مهر علیاصغر طهماسبی، عصر چهارشنبه در آئین افتتاح اچ دی سازی و طرحهای توسعهای صدا و سیمای گلستان که با حضور جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشهای کارکنان رسانه ملی، به نقش برجسته صدا و سیما در جنگ رسانهای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه رسانه ملی در دوران جنگ اطلاعاتی با استکبار جهانی، سهم بهسزایی در مقابله با تهدیدات رسانهای و حفظ اراده مردم ایفا کرده است، گفت: رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران توانست در سختترین شرایط، اخبار جنگ و مقاومت را به جهانیان منتقل کند و با وجود محدودیتهای مالی، برتری خود را در برابر رسانههای غربی ثابت کند.
استاندار گلستان همچنین به تلاشهای مستمر کارکنان صدا و سیمای گلستان در جنگهای رسانهای اشاره کرد و افزود: در ایام دفاع مقدس، تمامی خبرنگاران و تیمهای رسانهای استان گلستان در کنار نیروهای نظامی و انتظامی حضور داشتند و نقش مهمی در تولید و انتشار محتوا ایفا کردند.
وی با اشاره به شرایط ویژه رسانهای استان گلستان در حوزههای مرزی، افزود: امروز رسانه ملی در استان گلستان پرقدرتتر از هر روز دیگری است و صدای رسانه ما به اقصی نقاط دنیا شنیده میشود.
طهماسبی در ادامه بر اهمیت توسعه زیرساختهای رسانهای در استان تأکید کرد و اظهار کرد: افتتاح طرحهای جدید رسانهای همچون سیستم اچدی و باشگاه هنر و رسانه، گامهای بلندی در مسیر پیشرفت و ارتقا کیفیت برنامههای رسانهای استان خواهد بود.
وی همچنین از همکاری و همدلی مردم و مسئولان استانی در تحقق این پروژهها تشکر کرد و گفت: رسانه ملی و مردم گلستان در کنار یکدیگر برای ساختن آیندهای روشنتر گام برداشتهاند.
