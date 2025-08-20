فراهم کردن امکان اقامت یک میلیون نفر در مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور و حضور برخط دبیران ستادهای اجرایی خدمات سفر که با موضوع همفکری و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات بهتر به مسافران و همچنین رفاه حال هموطنان در ایام سوگواری تعطیلات پایان ماه صفر در محل دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سالن خلیج‌فارس معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: در تعطیلات پیش رو حرکت سفرهای هموطنان به سوی شهر مشهد مقدس و استان‌های در طول مسیر از جمله سمنان، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی و سیستان و بلوچستان است و به دلیل همزمانی تعطیلات، استان‌های شمالی نیز از حجم بالای سفرها برخوردار خواهند شد.

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه نقش صدا و سیما به عنوان یکی از اعضای اصلی ستاد سفر در اطلاع‌رسانی زائران و مسافران بسیار پررنگ خواهد بود، گفت: با تعیین رابطان استانی و انتقال نکات مهم و مورد نیاز مسافران به صدا و سیما و سپس به جریان انداختن آن به صورت پیامک، تولید محتوا و برنامه‌سازی، هدایت و مطلع کردن به‌موقع مسافران محقق می‌شود.

وی با تاکید بر فعال شدن ستادهای اجرایی خدمات سفر به ویژه در استان‌های مسیر زائران بارگاه امام رضا (ع)، گفت: خوشبختانه ضمن فعالیت گسترده ستادهای اجرایی و ایجاد تعامل و همفکری بین‌دستگاهی و نیز طبق گزارش‌های واصله از نهادهای اجرایی مرتبط، هیچ کمبودی در زمینه اقلام مورد نیاز و سوخت وجود ندارد و با تأمین نیاز گسترده در زمینه‌های مختلف، شأن زائران و مسافران در نظر گرفته شده است.

بنابر گزارش‌های دریافتی و طبق گفته رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور آمادگی کامل برای انجام سفرهای ایمن، با آرامش و مطمئن در مقاصد مدنظر وجود دارد.

معاون گردشگری کشور همچنین با تاکید بر اینکه برآورد ما این است که به صورت شبانه‌روزی امکان اقامت یک میلیون نفر را در شهر مشهد مقدس فراهم آوریم، افزود: تقریباً تخت‌های اقامتگاه‌های رسمی از جمله هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و …حدود ۲۷۳ هزار تخت است. ۳۷۵ هزار تخت واحدهای دولتی از جمله مدارس و زائرسراها نیز در اختیار گرفته شده‌اند که به این تعداد واحدهای اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز افزوده می‌شود.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: بوم‌گردی‌های فعال در ۶ استان خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، سمنان، گلستان و سیستان و بلوچستان اعلام آمادگی کرده‌اند تا هم نسبت به ارائه تخفیف و نیز میزبانی و پذیرش زائران نهایت همکاری را داشته باشند.

معاون گردشگری ادامه داد: سامانه ملی سفر با سرشماره ۰۹۶۲۹ ذیل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی وزارت نیز ضمن راهنمایی گردشگران و ارائه اطلاعات مورد نیاز و کسب شکایات و پیشنهادات با برخورداری از امکان ارتباط مستقیم با مخاطبان و گردشگران، توانایی انتقال نکات مهم در تصمیم‌گیری زائرین از جمله معرفی مسیرهای جدید، وضعیت اقامتگاه‌های اضطراری و غیره را به صورت ارسال پیام داراست.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر همچنین با تاکید بر اینکه پویش نه به تصادفات باید دائمی باشد، افزود: با فعال شدن میز تخصصی فرهنگ ترافیک و ایمنی سفر ذیل گروه‌های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه به این پویش در رأس امور قرار گرفته است. همچنین در پژوهشکده علوم بهداشتی و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی نیز مرکز ارتقای ایمنی و ترافیک که طی سال‌های قبل شکل گرفته است می‌تواند یاریگر پیشبرد این پویش باشد.

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه در ایام پیک سفرهای پیش‌رو هم‌افزا باشیم، افزود: باید همه نهادهای اجرایی یاریگر یکدیگر باشند و شرایطی را ایجاد کنند تا ضمن کاهش حوادث تلخ جاده‌ای شاهد رضایتمندی گردشگران و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) باشیم.

وی نسبت به برخورداری از معنویات دهه پایانی ماه صفر اظهار امیدواری و انجام سفر ایمن و با آرامش را برای هموطنان سراسر کشور خواستار شد.

تحقق سفرهای ایمن و باآرامش در پی آماده‌باش دستگاه‌های خدمت‌رسانی ستاد سفر

همچنین در این نشست هر یک از مدیران‌کل ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان دبیران ستادهای اجرایی خدمات سفر استان نیز به صورت برخط با ارائه گزارش، ظرفیت‌های اقامتی، اسکان اضطراری و پذیرایی خود را برشمردند و نسبت به میزبانی شایسته از گردشگران و زائران ایام سوگواری و تعطیلات پایان ماه صفر اعلام آمادگی کردند.

استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، سمنان، گلستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و مازندران نیز در این وبینار حاضر بودند.

اعزام گشت‌های نظارتی، بررسی نحوه عملکرد تأسیسات گردشگری، به خدمت گرفتن ظرفیت‌های استانداری و فرمانداری‌ها، تجمیع ظرفیت‌های اقامتی، کنترل قیمت و کیفیت کالاهای مصرفی و … بخشی از اهم گزارش‌های مطرح شده بود.

در این نشست هریک از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از جمله وزارت کشور، سازمان هواپیمایی، راه‌آهن، هواشناسی، سازمان امداد و نجات، پلیس راهور، سازمان تعزیرات، اورژانس و … هر یک با ارائه گزارش‌های مجزا و تشریح اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نسبت به تعامل، هم‌افزایی و همراهی شایسته زائرین و گردشگران اعلام آمادگی کردند.

کنترل قیمت‌ها، هدایت ناوگان حمل و نقل به سوی مسیرهای پرتردد، افزایش خطوط پروازی و تعدد حرکت قطارها به سوی مشهد مقدس، برپایی گشت‌های مشترک نظارتی بر واحدهای خدمت‌رسان، بازبینی نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی در طول مسیر، برپایی موکب‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی با هدف ترغیب توقف رانندگان در طول مسیر و نیز تأمین امنیت و بهداشت، برشی از گزارش‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان به هموطنان سراسر کشور بوده است.