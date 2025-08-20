  1. ورزش
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

قرارداد تمام بازیکنان پرسپولیس در سازمان لیگ ثبت شد

قرارداد تمام بازیکنان مورد نظر کادر فنی برای فصل جاری مسابقات در سازمان لیگ فوتبال به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با پیگیری‌های صورت گرفته در روزهای اخیر و با حضور نماینده باشگاه در سازمان لیگ فوتبال ایران در آخرین روز از پنجره تابستانی نقل و انتقالات، قراردادهای کلیه بازیکنان مدنظر کادر فنی به ثبت رسمی رسید تا از این ناحیه دیگر مشکلی بر سر راه سرخ‌پوشان نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرخ‌پوشان پایتخت در نخستین بازی خود مقابل فجر سپاسی شیراز که منجر به تساوی یک - یک شد، پیام نیازمند، مجتبی فخریان، مرتضی پورعلی گنجی و تیوی بیفوما را به دلیل عدم ثبت قراردادها در اختیار نداشتند.

