ضرورت اجرای طرح توانمند سازی زنان روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل در جلسه کارگروه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری گفت: با توجه به اهمیت توانمندسازی لازم است در بخش آموزش، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از طرح‌های کارآفرینی اقدامات مناسب انجام پذیرد.

فریبا محمدلو افزود: برای دستیابی به اهداف، برطرف کردن موانع اشتغال، دسترسی به اطلاعات بهداشتی و آموزشی و توجه به چالش‌های بازاریابی محصولات تولیدی ضروری است.

در این جلسه عبدالله بنی‌هاشم مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: توانمندسازی زنان روستایی و عشایری نه‌تنها به بهبود وضعیت زندگی این قشر زحمت‌کش می‌انجامد بلکه نقش به سزایی در توسعه پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی خواهد داشت.