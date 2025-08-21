به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم صبح پنجشنبه در نشست بررسی کارکردهای اقتصادی در توسعه روستاهای میامی در فرمانداری این شهرستان بر ضرورت به کارگیری از کارکردهای اقتصاد دیجیتال در کارآفرینی و توسعه رفاه اقتصادی روستایی تاکید کرد.

وی با تاکید بر تبیین سند راهبردی روستاها، افزود: پیشرفت پروژه GNAF (نشان ملی مکان‌محور) و توسعه پردیس دانشگاه آزاد اسلامی میامی از دیگر مسائل مهمی است که در شهرستان میامی می‌بایست با جدیت دنبال شود.

فرماندار میامی با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در آینده روستاها گفت: تحقق رفاه اقتصادی پایدار در روستاها بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین ممکن نیست.

خرم همچنین بیان کرد: اجرای پروژه ملی GNAF و توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی می‌تواند نقش مهمی در عدالت فضایی و رشد متوازن منطقه ایفا کند.

وی افزود: سند راهبردی روستاها باید نقشه راه همه دستگاه‌ها باشد تا علاوه بر توانمندسازی کارآفرینان روستایی، شاهد ارتقای سطح خدمات، اشتغال پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم باشیم.

فرماندار میامی با اشاره به تدوین سند راهبردی توسعه روستاهای شهرستان، گفت: در این سند توانمند سازی کارآفرینان روستایی و اشتغال پایدار و … دیده شده است.