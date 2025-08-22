اشتغال بیش از ۱۸ هزار نفر در بخش تعاون استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیم زاده گفت: از بین تعاونی‌های فعال استان ۶۴۲ تعاونی در بخش تولیدی، ۵۳۲ تعاونی در بخش خدماتی، ۱۵۶ تعاونی در بخش توزیعی و ۸۰۲ تعاونی در بخش تولیدی- توزیعی فعالیت دارند که نشان دهنده گرایش بیشتر فعالان بخش تعاون به فعالیت‌های تولیدی- توزیعی است.

وی با بیان اینکه روند افزایشی فعالیت‌ها در بخش تعاون نسبت به سال‌های گذشته در حوزه اشتغال نیز نمایان است افزود: با در نظر گرفتن این موضوع در حال حاضر ۲ هزار و ۱۳۲ شرکت تعاونی فعال در استان اردبیل داریم که بیشتر آنها مربوط به حوزه‌های کشاورزی و خدمات بوده و تعدادی قابل توجهی از آنها در مرکز استان مستقر شدند

وی عنوان کرد: با وجود استقرار بیشتر این تعاونی‌ها در اردبیل گستره فعالیت آنها محدود نیست و در زمینه‌های گوناگون فعالیت دارند و حتی در سطح کشور نیز به برند تبدیل شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کارخانه روغن نباتی، واحد بزرگ پرورش مرغ، کارخانه تولید صفحه‌های خورشیدی و مصالح ساختمانی اشاره داشت.

وی گفت: البته فعالیت‌ها به این موارد محدود نمی‌شود و فعالان اقتصادی استان اردبیل با تشکیل شرکت‌های تعاونی و تجمیع سرمایه به فعالیت‌های اقتصادی متنوع دیگری روی آورده‌اند که از جمله می‌توان به شیلات، زراعت، ایجاد مرکز درمانی و حتی مدیریت آب‌های گرم معدنی اشاره کرد.