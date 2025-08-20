کشف باند قاچاق چوب و محموله میلیاردی راش و توسکا در جاده هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمد مجیدینیا در حاشیه انتقال چوبهای قاچاق کشفشده در شهرستان آمل اظهار داشت: با انجام یک عملیات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی، محل فعالیت اعضای باند قاچاق در محور هراز شناسایی و تحت نظارت قرار گرفت.
وی افزود: بررسیها نشان داد اعضای این باند، چوبهای قاچاق را پس از انتقال به یک انبار و کارگاه تولید زغال، با دستگاه چوببری قطعهقطعه و روانه بازار فروش میکردند.
نماینده پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: در این عملیات مقدار قابل توجهی چوب از گونههای باارزش راش و توسکا به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال کشف و ضبط شد. همچنین پنج نفر از عوامل فعال در این کارگاه غیرقانونی شناسایی و دستگیر شدند.
مجیدینیا با تأکید بر تداوم پیگیریها برای شناسایی سرشاخههای اصلی این باند قاچاق خاطرنشان کرد: محموله کشفشده برای سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل منتقل خواهد شد.
وی به افراد سودجو در حوزه قاچاق چوب هشدار داد و تصریح کرد: هرگونه اقدام پوششی و فعالیتهای غیرقانونی در حوزه برداشت و حمل چوبهای جنگلی از دید پلیس و یگان حفاظت منابع طبیعی پنهان نخواهد ماند و با متخلفان برابر قانون برخورد جدی صورت میگیرد.
شهرستان آمل با برخورداری از بیش از ۱۵۰ هزار هکتار پوشش جنگلی و مرتعی یکی از مهمترین عرصههای منابع طبیعی در مازندران محسوب میشود
آمل - نماینده پلیس امنیت اقتصادی منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری از شناسایی و انهدام یک باند قاچاق چوب در مسیر جاده هراز خبر داد.
