https://mehrnews.com/x38PYw ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸ کد خبر 6566661 استانها کردستان استانها کردستان ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸ بسته خبری ۲۹ مرداد ماه استان کردستان کردستان - بسته خبری خبرگزاری مهر استان کردستان به ارائه بخشی از اخبار و رویدادهای استان در ۲۹ مرداد ماه میپردازد. دریافت 39 MB کد خبر 6566661 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۲۴ مردادماه استان کردستان بسته خبری ۲۸ مرداد ماه استان کردستان بسته خبری هشتم مرداد ماه استان کردستان بسته خبری سیزدهم مردادماه استان کردستان برچسبها استان کردستان کردستان بسته خبری کردستان
نظر شما