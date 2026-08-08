۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در راه و شهرسازی بوشهر جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح شنبه در خبرنگاران با تشریح عملکرد مالی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در سال گذشته اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی مجموعه مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مجموع اعتبارات جذب‌شده در حوزه راه و شهرسازی از محل منابع ملی و استانی به بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: از مجموع اعتبارات جذب‌شده، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات استانی، ۲۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و ۲۸۸ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات وزارت نفت تأمین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه میانگین تخصیص ابلاغی اعتبارات ۵۵ درصد بوده است، تصریح کرد: جذب این منابع، زمینه تکمیل و شتاب‌بخشی به پروژه‌های زیربنایی و عمرانی استان را فراهم کرده است.

رشد ۶۰۰ درصدی درآمد فروش اراضی

کشوریان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های درآمدی پایدار گفت: درآمد حاصل از فروش اراضی در سال ۱۴۰۴ به ۴۲۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال گذشته، رشد ۶۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۳۰ میلیارد تومان نیز از محل صندوق ملی مسکن جذب و به‌صورت مستقیم برای پیشبرد طرح‌های حمایتی مسکن هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین به وضعیت پرداخت مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و گفت: با مدیریت منابع مالی، ۸۳ درصد مطالبات مربوط به پروژه‌های آماده‌سازی و طرح‌های حمایتی مسکن در سال جاری پرداخت شده است.

پرداخت ۸۳ درصد مطالبات پروژه‌های مسکن

وی افزود: پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران، نقش مهمی در حفظ پایداری روند اجرایی سایت‌های مسکن داشته و از ایجاد وقفه در عملیات اجرایی پروژه‌ها جلوگیری کرده است.

کشوریان با بیان اینکه اعتبارات ابلاغ‌شده تاکنون پیش از موعد مقرر جذب شده‌اند، خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان این است که با جذب به‌موقع منابع، اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه شبکه راه‌های استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

وی ضمن قدردانی از مسئولان و دستگاه‌های استانی که در پیگیری و تأمین اعتبارات همکاری داشته‌اند، این همراهی را از عوامل مؤثر در تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از توقف عملیات اجرایی در استان دانست.