به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نماینده کوبا نزد سازمان ملل تاکید کرد که آمریکا از طریق فضاسازی های سیاسی و رسانه ای به دنبال زمینه سازی برای تجاوز نظامی احتمالی علیه کشور و توجیه محاصره کوبا است.

وی اضافه کرد: این فضاسازی های رسانه ای با هدف گمراه کردن افکار عمومی صورت می گیرد. مقامات آمریکایی علنا دروغ می گویند.

نماینده کوبا بیان کرد: موضع گیری مقامات آمریکایی در مورد کشور ما متناقض است. چگونه ممکن است یک نظام همزمان به عنوان یک ساختار کمونیستی بی‌کفایت و شکست‌خورده معرفی شود اما بتواند دست به اقدامات جاسوسی بین‌المللی ادعایی علیه آمریکا بزند؟

ترامپ بارها به نقشه آمریکا برای انجام حمله نظامی علیه کوبا اشاره کرده است. این در حالی است که محاصره کوبا توسط آمریکا باعث به وجود آمدن بحران انسانی در این کشور شده است.