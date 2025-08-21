  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۸

هنر ریشه دار «پلیوار دوزی» میراث گران‌بهای مردم بلوچ فنوج

هنر ریشه دار «پلیوار دوزی» میراث گران‌بهای مردم بلوچ فنوج

زاهدان - هنر ریشه‌دار پلیوار دوزی در فنوج ، بخشی از میراث گرانبهای بلوچ است که در گذر زمان اصالت خود را حفظ کرده و همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان هنرهای سنتی سیستان و بلوچستان دارد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: فنوج امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز صنایع دستی ایران و پایتخت نوین پلیوار دوزی شناخته می‌شود. این هنر ریشه‌دار، بخشی از میراث گرانبهای مردم بلوچ این منطقه است که در گذر زمان اصالت خود را حفظ کرده و همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان هنرهای سنتی سیستان و بلوچستان دارد.

پلیوار دوزی، شاخه‌ای شاخص از سوزن دوزی بلوچی است که با دستان هنرمند زنان بلوچ جان می‌گیرد و طرح‌ها و نقوش آن از طبیعت، باورهای محلی و محیط پیرامون الهام می‌گیرد.

آنچه به این هنر ارزش دوچندان بخشیده، تنها جنبه زیبایی‌شناسی آن نیست؛ بلکه پلیوار دوزی فنوج توانسته به یک ظرفیت اقتصادی و اجتماعی مهم تبدیل شود. بسیاری از زنان این منطقه با تکیه بر مهارت خود در این رشته، بخشی از درآمد خانواده را تأمین کرده و در مسیر اشتغال‌زایی پایدار گام برمی‌دارند. همین موضوع نقش مهمی در ارتقای جایگاه اجتماعی زنان بلوچ و تقویت اقتصاد محلی دارد.

پلیوار دوزی ابزاری فرهنگی برای معرفی تاریخ بلوچستان

هنر ریشه دار «پلیوار دوزی» میراث گران‌بهای مردم بلوچ فنوج

پلیوار دوزی با صنایع دستی دیگر فنوج پیوند خورده و به عنوان محصولی فرهنگی می‌تواند در بازارهای ملی و حتی بین‌المللی عرضه شود. توجه به این هنر، نه تنها موجب رونق اقتصادی منطقه می‌شود، بلکه بستری برای معرفی هویت و فرهنگ بلوچ به جهان فراهم می‌آورد.

همزمان با رشد صنایع دستی، بوم گردی در فنوج نیز رونق گرفته است. گردشگران داخلی و خارجی که به این شهرستان سفر می‌کنند، افزون بر آشنایی با معماری بومی، موسیقی محلی و غذاهای سنتی، با هنر بی‌نظیر پلیوار دوزی روبه‌رو می‌شوند. این پیوند میان گردشگری و صنایع‌دستی باعث می‌شود پلیوار دوزی نه‌فقط یک هنر خانگی، بلکه ابزاری فرهنگی برای معرفی تاریخ و سنت‌های بلوچستان باشد.

فنوج به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، در مسیر شاهراه‌های ارتباطی قرار دارد و نزدیکی به استان‌های همجوار، اهمیت استراتژیک آن را در حوزه گردشگری و صنایع دستی دوچندان کرده است. این موقعیت، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه توسعه کارگاه‌های پلیوار دوزی، نمایشگاه‌های صنایع دستی و مراکز بوم گردی به وجود آورده است.

می‌توان گفت پلیوار دوزی فنوج تنها یک هنر تزئینی نیست؛ بلکه میراثی زنده، عامل پیوند نسل‌ها و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و فرهنگی این منطقه است. اگر حمایت و برنامه‌ریزی جدی‌تری در این حوزه صورت گیرد، فنوج می‌تواند به‌عنوان الگوی موفقی از همگرایی هنر، اقتصاد و گردشگری در ایران مطرح شود و پلیوار دوزی را به‌عنوان برند ملی در سطح بین‌المللی بدرخشد.

پلیوار دوزی ذوق و خلاقیت زنان بلوچ و هنری در ریشه‌های فرهنگی مردم است

هنر ریشه دار «پلیوار دوزی» میراث گران‌بهای مردم بلوچ فنوج

سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان فنوج، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پلیوار دوزی فنوج یکی از اصیل‌ترین و زیباترین جلوه‌های صنایع دستی بلوچ است که ریشه در فرهنگ، آداب و محیط زندگی مردم این خطه دارد.

علیرضا نصرتی افزود: امروز مراحل ثبت ملی فنوج به‌عنوان شهر ملی پلیوار دوزی در حال پیگیری است؛ این هنر نه‌تنها بیانگر ذوق و خلاقیت زنان بلوچ است، بلکه ظرفیت بالایی در حوزه اقتصاد و اشتغال دارد. در حال حاضر دو شرکت تعاونی صنایع دستی در سطح شهرستان فعالیت می‌کنند و در کنار آنها کارگاه‌های غیررسمی نیز مشغول تولید انواع محصولات از جمله کیف‌های سوزن دوزی، ترکیب چرم و حصیر و دیگر دست سازه‌های هنری هستند.

سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری فنوج تاکید کرد: حمایت از این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه برند و شکوفایی هرچه بیشتر پلیوار دوزی فنوج کمک چشمگیری کند.

وی گفت: موقعیت جغرافیایی شهرستان فنوج مزیتی راهبردی برای توسعه گردشگری است؛ فنوج از شرق به شاهراه ترانزیتی چابهار - ایرانشهر، از غرب به استان‌های کرمان و هرمزگان و از جنوب به شهرستان نیکشهر و سواحل مکران متصل است. این موقعیت ممتاز، زمینه‌ای کم‌نظیر برای جذب گردشگر و معرفی فرهنگ و تمدن بلوچ فراهم کرده است.

هنر ریشه دار «پلیوار دوزی» میراث گران‌بهای مردم بلوچ فنوج

سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری فنوج خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان فنوج در حوزه صنایع دستی و گردشگری، حمایت از هنرمندان، تقویت کارگاه‌های خرد و توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی باعث ایجاد تحولی پایدار در اقتصاد محلی می‌شود و جایگاه فرهنگی این منطقه را در سطح ملی و حتی بین‌المللی ارتقا می بخشد.

نصرتی افزود: پلیوار دوزی نمادی از هویت فرهنگی، خلاقیت زنانه و ظرفیت‌های اقتصادی نهفته در دل جامعه بلوچ است.

ایشان بیان کرد: این هنر با ریشه‌های عمیق در طبیعت و زندگی روزمره مردم فنوج، توانسته اصالت خود را حفظ کرده و هم‌زمان با تحولات اجتماعی، به بستری برای اشتغال، درآمدزایی و توانمندسازی زنان این منطقه تبدیل شود.

سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری فنوج در پایان گفت: هم‌افزایی میان صنایع‌دستی و بوم‌گردی، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی فرهنگ غنی بلوچ به گردشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کند؛ موقعیت جغرافیایی ممتاز فنوج، همراه با تلاش هنرمندان، فعالان محلی و حمایت نهادهای فرهنگی، این شهرستان را در مسیر تبدیل شدن به قطب ملی پلیوار دوزی و مقصدی فرهنگی-گردشگری قرار داده است.

کد خبر 6566692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها