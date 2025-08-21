خراسان شمالی در جمع ۸ استان برتر قرآنی کشور قرار گرفت

سید ناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳، اداره امور قرآنی خراسان شمالی در میان ۳۱ استان کشور جایگاه ممتاز و برتر را کسب کرد و در گروه نخست رتبه‌بندی قرار گرفت.

وی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی افزود: خروجی سامانه‌های اختصاصی سازمان، از جمله سامانه مدیریت آموزش و اعطای مدارک به حافظان قرآن کریم، صدور و تمدید مجوز فعالیت تشکل‌های قرآنی مردم‌نهاد و نحوه تعامل کارشناسان و رابطان قرآنی از مهم‌ترین معیارهای بررسی در این ارزیابی بوده است.

حسینی ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاش مستمر و برنامه‌ریزی دقیق مجموعه قرآنی استان است و نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند خراسان شمالی در حوزه قرآن کریم به شمار می‌رود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی، این استان در سال‌های آینده نیز در صدر استان‌های فعال قرآنی کشور باقی بماند.