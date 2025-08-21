سیل ناگهانی در عدن یمن خسارات مادی قابل توجهی به بار آورد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت که باران‌های سیل‌آسا محله‌های مسکونی را زیر آب برد و خانه‌ها و مشاغل را دچار آبگرفتگی کرد.

ساکنان محلی گفتند که این باران‌ها همچنین باعث توقف در ترددهای شهری شده است.

خبرگزاری دولتی سبا گزارش داد که احمد حامد لملس، فرماندار عدن، دستورات اضطراری برای مقامات بهداشتی صادر کرده است تا با هزینه دولت محلی، درمان پزشکی جامع را برای قربانیان سیل انجام دهند.

مرکز پیش‌بینی هواشناسی دولتی هشدار داد که بارندگی همچنان در مناطق ساحلی شرقی و جنوب غربی و در امتداد ساحل دریای سرخ ادامه خواهد داشت.

این سازمان از شهروندان خواست «احتیاط کنند»، به ویژه در مناطق سیل‌زده، از دره‌ها و کانال‌های سیل دوری کنند و از سفر در جاده‌های لغزنده و گل‌آلود خودداری کنند.