۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

توقیف ۲۱۲ وسیله نقلیه متخلف در طرح ویژه پلیس رباط‌کریم

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم، از اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف و هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف و هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.

وی اعلام کرد: در جریان این طرح، تعداد ۱۳۷ دستگاه خودرو و ۷۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند که در مجموع ۲۱۲ وسیله نقلیه متخلف را شامل می‌شود.

کلانتری هدف از اجرای این طرح را تحکیم نظم ترافیکی، ارتقا امنیت اجتماعی و پاسخ به مطالبات مردمی عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح موجب رضایتمندی شهروندان شده و همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد که پلیس شهرستان رباط‌کریم با قاطعیت برخورد با متخلفان را ادامه خواهد داد تا امنیت و آرامش در سطح شهر حفظ شود.

کد خبر 6566944

