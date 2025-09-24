پلیس:۷۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شهرقدس توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام موسوی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف ۷۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف در راستای اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن خبر داد.

موسوی در ادامه اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی و به‌منظور افزایش نظم و انضباط ترافیکی، طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف در سطح شهرستان قدس به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح که با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش شهروندان انجام شد، ۷۶ دستگاه موتورسیکلت که با حرکات مخاطره‌آمیز، ایجاد مزاحمت و یا تخلفات حادثه‌ساز تردد می‌کردند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرقدس در پایان با اشاره به رضایت شهروندان از اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: پلیس به‌صورت مستمر و قاطعانه با هرگونه هنجارشکنی در حوزه ترافیکی برخورد خواهد کرد و اجرای این طرح در دستور کار قرار دارد.