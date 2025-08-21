اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سد سیکان دره شهر

روحالله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تملک اراضی و آغاز عملیات اجرایی سد سیکان در این استان خبر داد.
وی بیان کرد: این اعتبار، که قرار است طی سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ تأمین شود، گام مهمی در توسعه زیرساختهای آبی و مدیریت منابع طبیعی منطقه به شمار میرود.
نورمحمدی در تشریح جزئیات این تخصیص اعتبار اظهار داشت: در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان برای تملک ۱۰۰ هکتار از اراضی مورد نیاز و همچنین اجرای طرح سد در نظر گرفته شده است. این اعتبارات از سه محل اصلی تأمین خواهد شد.
وی افزود: از این مبلغ یک هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق وزارت نیرو در قالب ماده ۵۶، و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی داراییها توسط وزارت نیرو تأمین و پرداخت خواهد شد.
وی گفت: این تخصیص اعتبار چشمانداز روشنی را برای تکمیل پروژههای حیاتی و توسعه پایدار استان ایلام ترسیم میکند. این طرحها نه تنها به بهبود وضعیت منابع آبی کمک میکنند، بلکه در رونق اقتصادی و اشتغالزایی منطقه نیز مؤثر خواهند بود.
