میانگین پرشدگی سدهای ایلام حدود ۶۰ درصد است

صادق علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالیهای اخیر در کشور، وضعیت منابع آبی استان را تشریح کرد و بر ضرورت صرفهجویی در مصرف آبهای کشاورزی، شرب و صنعت تاکید کرد.
علیمرادی عنوان کرد: کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزایش تبخیر و تغییرات اقلیمی، از جمله عوامل اصلی تشدید وضعیت خشکسالی هستند که مشکلات جدی برای صنعت آب کشور ایجاد کردهاند.
وی افزود: در استان ایلام، میانگین پرشدگی سدها حدود ۶۰ درصد است که کمی بیشتر از نیمه خالی سدهاست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ایلام با بیان اینکه هماکنون ذخیره سد ایلام حدود ۴۹ میلیون متر مکعب (معادل ۸۰ درصد پرشدگی) است، گفت: بیشترین پرشدگی سدهای استان مربوط به سد گلال با ۸۸ درصد و کمترین پرشدگی مربوط به سد دویرج با ۴۹ درصد است.
علیمرادی در ادامه به اهداف احداث سدهای ایلام، دویرج، کنگیر و گلال اشاره کرد و توضیح داد: سد ایلام عمدتاً برای تأمین آب شرب شهر ایلام احداث شده است. سد دویرج مسئول تأمین آب کشاورزی و صنعت شهرستان دهلران است، سد کنگیر آب شبکه آبیاری را تأمین میکند و سد گلال نیز آب مورد نیاز پتروشیمی ایلام را فراهم میآورد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی منطقه و سدهای استان، آنچه که بیش از هر چیز ضرورت دارد، صرفهجویی در مصرف آبهای کشاورزی، شرب و صنعت است.
