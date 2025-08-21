به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار سید سجاد خلفوند امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فاز دوم آبرسانی مجتمع «تنگ بره» رومشکان خبر داد و اظهار داشت: فاز دوم این پروژه شامل ۵۵۰۰ متر لولهگذاری لوله پلیاتیلن بوده که از هفته جاری آغاز شده است.
وی گفت: جامعه هدف این طرح شامل آبرسانی به بیش از هشت روستای شهرستان رومشکان است که بیش از سه هزار نفر از آن بهره خواهند برد.
مسئول بسیج سازندگی لرستان، ارزش ریالی این پروژه را بیش از ۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و مدتزمان اجرای این طرح را یک ماه پیشبینی کرد.
بنابراین گزارش، فاز اول این پروژه نیز شامل هشت کیلومتر لوله فولادی بوده که توسط بسیج سازندگی استان اجرا شده است.
نظر شما