۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

پیام تبریک رئیس جمعیت هلال‌احمر به مناسبت روز پزشک

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پیامی‌به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز پزشک را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران روز پزشک را در پیامی تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدرضا ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز پزشک، فرصتی ارزشمند است برای پاسداشت رسالت بزرگ انسان‌هایی که با دستان توانمند و دل‌های سرشار از مهر، چراغ امید را در زندگی مردم می‌افروزند. این روز فرخنده را به جنابعالی که خود از پیشگامان جامعه پزشکی کشور و الگویی در تعهد، صداقت و خدمت به مردم هستید، صمیمانه تبریک می‌گویم.

بی‌تردید، وزارت بهداشت در دوران مدیریت مدبرانه و دلسوزانه حضرتعالی، نمادی از ایستادگی، تحول و خدمت بی‌منت در مسیر صیانت از سلامت جامعه بوده است. نقش‌آفرینی شما در هدایت سیاست‌های کلان سلامت، هم‌افزایی با نهادهای امدادی و به‌ویژه همراهی نزدیک با جمعیت هلال احمر، همواره مایه دلگرمی و امیدواری مردم و امدادگران بوده است.

امروز بیش از هر زمان دیگر، همگرایی میان وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر ضرورتی راهبردی برای ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت و تحقق اهداف والای انسانی و بشردوستانه است. اطمینان دارم که در پرتو مدیریت جنابعالی، آینده‌ای روشن‌تر در مسیر خدمت به مردم و اعتلای جایگاه ایران اسلامی در عرصه سلامت رقم خواهد خورد.

از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی، توفیقات روزافزون، سلامتی و عزت مسئلت دارم.

