سیدعلی زمزم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین یادواره شهدای هنرمند استان در سال ۱۴۰۲ و ذیل برنامه‌های اولین کنگره شهدای خراسان جنوبی برگزار شد.

وی با بیان اینکه استان دارای ۲۵ شهید هنرمند است، افزود: این شهدا در رشته‌های مختلف هنری از جمله هنرهای نمایشی، سینمایی، تجسمی، شعر و… فعالیت داشته‌اند.

زمزم در ادامه خاطرنشان کرد: تاکنون سه یادواره شهرستانی برای شهدای هنرمند برگزار شده است؛ شامل یادواره شهدای هنرمند قاینات، یادواره مشترک شهرستان‌های فردوس، سرایان و بشرویه در فردوس، و یادواره سردار شهید احمد زارعی در زیرکوه.

معاون قرآن و عترت ارشاد خراسان جنوبی یادآور شد: در اولین یادواره شهدای هنرمند استان، از کتاب “یاد یاران” رونمایی شد و در حال حاضر نیز برای هر شهید هنرمند استان، یک کلیپ در دست تولید است که در مجموع ۲۵ کلیپ خواهد بود.

وی در پایان اضافه کرد: پیش از برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند، معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری کانون هنرمندان خراسان جنوبی، شب شعری را در بیرجند برگزار خواهد کرد.