«مبارزه با استکبار» مصداق مجاهدت در راه خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس مطهری شامگاه آدینه در یادواره شهدای روستای سعد آباد شاهرود در مسجد این روستا ضمن تکریم یاد شهیدان استان سمنان بیان کرد: یادوارههای شهدا، بزرگداشت یاد و نام شهدا و تکریم خانوادههای آنان است اما مهمتر از این، آن است که ما ببینیم شهدا چه پیامی را با جهاد خودشان و با ایثار، مقاومت و شهادت شأن برای ما به ارمغان و یادگار گذاشته اند.
وی افزود: آنچه در انقلاب اسلامی رخ داد و شعاعی از عاشورا شد، صرفاً بواسطه گرامی داشت یاد نام امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) و دیگر شهدای کربلا نبود، بخاطر این بود که از پیام سید الشهدا (ع) در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، الهام گرفته شد.
مجاهدت شهدا
مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه رزمندگان ما اگر در هشت سال دفاع مقدس جنگیدند صرفاً ذکر شهدا را نداشتند بلکه راه شهدای کربلا را هم ادامه دادند، تاکید کرد: گفتار و رفتار رزمندگان و خواست قلبی شأن و آنچه در نیتهایشان بود، پیروی از شهدای کربلا و امام حسین (ع) و عشق به سیدالشهدا (ع) بود.
مطهری با بیان اینکه رزمندگان ما عاشق امام حسین (ع) بودند، ابراز کرد: رزمندگان ما با همین عشق هشت سال جنگیدند، یا به قله رفیع شهادت رسیدند و یا مزد این حضور در راه سیدالشهدا (ع) را با ایثارگری، آزادگی و جانبازی و افتخار آفرینی گرفتند لذا بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند باید پیام شهدا را تبیین کرد، چنین یادوارههایی در سراسر استان سمنان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه تلاش داریم در راستای منویات معظم له یادوارههای شهدا و ذکر شهدا را در فرهنگ عمومی جامعه جاری و ساری کنیم، افزود: یادوارهها تنها گوشهای از تبیین فرهنگ شهید و شهادت در جامعه اسلامی ایران است و امیدواریم که همواره توفیق خدمت رسانی در این راه را داشته باشیم.
مبارزه با استکبار
مدیرکل حفظ آثار استان سمنان ضمن اشاره به صحبتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: معظم له فرمودند زندگی ائمه سرتاپا مبارزه با ظالم و ظلم و تاریکی بود و علت مسموم شدنها، شهید شدنها و جانبازیهای ائمه همین مبارزهها بود در مقوله شهدا هم همین است برخی شهدا را متأسفانه غلو آمیز تعریف میکنند در صورتی که فلسفه اصلی بلند شدن از خانه و رفتن به جبهه مانند هر انسانی دیگری زیستن، متأسفانه کمتر بیان میشود زیرا شهدا ما رفتند تا با ظلم و ظالم مبارزه کنند.
مطهری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز مصداق مجاهدتهای پیروان اهل بیت (ع) مبارزه با نقشههای استکبار جهانی است یعنی همین کاری که شهدای ما کردند روزی شهدای دفاع مقدس بعد از انقلاب اسلامی تلاش کردند تا نگذارند استکبارگران انقلاب اسلامی را به زانو در بیاورند.
وی با بیان اینکه استکبارگران از همان ابتدای انقلاب اسلامی تلاش کردند تا انقلاب را زمین بزنند زیرا منافع شأن را می جوییدند اما موفق نشده و به وسیله صدام علیه کشورمان حمله کردند، افزود: شهدا بلند شدند تا نقشه استکبارگران جهانی نقش بر آب شود و امروز نیز مصداق مجاهدت ما باید همین راه شهدا باشد و باید مجاهدت را در مبارزه با نقشههای استعمار و استکبار گران در منطقه بدانیم.
نظر شما