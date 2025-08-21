فعالیت بیش از ۳۵ هزار کارمند دولت در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ناصری صبح پنجشنبه در نشست تحول اداری استان بوشهر اظهار کرد: برش استانی شاخصهای شش گانه برنامه اصلاح نظام اداری به زودی ابلاغ میشود.
وی تصریح کرد: این برنامهها در محورهای اصلاح ساختار، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند؛ ارتقای سلامت اداری و رفع زمینههای فساد، ارتقای نظام مدیریت عملکرد به بهبود کیفیت خدمات و ارتقای بهرهوری تدوین شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر افزود: در اجرای این برنامه دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند نسبت به بازطراحی ساختار سازمانی، انتقال تصدیهای قابل واگذاری و اولویتبندی گلوگاههای فسادخیز اقدام کنند.
وی از فعالیت بیش از ۳۵ هزار کارمند دولت در استان خبر داد و گفت: ۵۲ درصد کارکنان دارای مدرک کارشناسی، ۲۰ درصد کارشناسی ارشد و ۳ درصد دکتری هستند و ۱۵ درصد نیز از جامعه ایثارگران هستند.
برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت
ناصری از برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی همزمان با هفته دولت در روز کارمند، ۴ شهریورماه در استان بوشهر برگزار میشود.
وی درباره فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: بر اساس بررسی عملکرد شاخصهای تعیین شده در جشنواره شهید رجایی دستگاههای برتر معرفی میشوند.
ناصری ادامه داد: این ارزیابیها با رویکرد بهبود خدمات انجام شده است. در این فرایند و با توجه به ماهیت وظایف، همه دستگاههای اجرایی در ۶ گروه تقسیم شده و از هر گروه یک دستگاه که بیشترین امتیاز در میزان تحقق اهداف در شاخصهای ارزیابی سال ۱۴۰۳ را داشتهاند به عنوان دستگاه برتر معرفی میشود.
