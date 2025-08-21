  1. استانها
فعالیت بیش از ۳۵ هزار کارمند دولت در استان بوشهر

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر از فعالیت بیش از ۳۵ هزار کارمند دولت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ناصری صبح پنجشنبه در نشست تحول اداری استان بوشهر اظهار کرد: برش استانی شاخص‌های شش گانه برنامه اصلاح نظام اداری به زودی ابلاغ می‌شود.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها در محورهای اصلاح ساختار، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند؛ ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد، ارتقای نظام مدیریت عملکرد به بهبود کیفیت خدمات و ارتقای بهره‌وری تدوین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: در اجرای این برنامه دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند نسبت به بازطراحی ساختار سازمانی، انتقال تصدی‌های قابل واگذاری و اولویت‌بندی گلوگاه‌های فسادخیز اقدام کنند.

وی از فعالیت بیش از ۳۵ هزار کارمند دولت در استان خبر داد و گفت: ۵۲ درصد کارکنان دارای مدرک کارشناسی، ۲۰ درصد کارشناسی ارشد و ۳ درصد دکتری هستند و ۱۵ درصد نیز از جامعه ایثارگران هستند.

برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت

ناصری از برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی همزمان با هفته دولت در روز کارمند، ۴ شهریورماه در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی درباره فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: بر اساس بررسی عملکرد شاخص‌های تعیین شده در جشنواره شهید رجایی دستگاه‌های برتر معرفی می‌شوند.

ناصری ادامه داد: این ارزیابی‌ها با رویکرد بهبود خدمات انجام شده است. در این فرایند و با توجه به ماهیت وظایف، همه دستگاه‌های اجرایی در ۶ گروه تقسیم شده و از هر گروه یک دستگاه که بیشترین امتیاز در میزان تحقق اهداف در شاخص‌های ارزیابی سال ۱۴۰۳ را داشته‌اند به عنوان دستگاه برتر معرفی می‌شود.

