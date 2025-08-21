جهاد دانشگاهی پیشران توسعه در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در دیدار با رئیس، معاونان و جمعی از مدیران جهاد دانشگاهی هرمزگان اظهار کرد: پایداری این نهاد و تأثیرگذاری گسترده آن در کشور حاصل عملکرد بسیار خوب آن از ابتدای تأسیس تاکنون بوده است.

وی افزود: جهاد دانشگاهی از همان آغاز، تنها به آموزش محدود نشد و با ورود جدی به حوزه پژوهش، به نیازهای کلان جامعه پاسخ داد.

وی تشکیل «شورای راهبردی آموزش، پژوهش و فناوری» در استان را اقدامی مهم برای جلوگیری از موازی‌کاری دانست و گفت: جهاد دانشگاهی می‌تواند با حضور در این شورا، ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه خود را در مسیر توسعه استان به کار گیرد.

او با اشاره به ضرورت همکاری سه ضلع حکمرانی «حاکمیت شامل دولت، مجلس و قوه قضائیه، جوامع مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، و بخش خصوصی به همراه مردم» تصریح کرد: هماهنگی این اضلاع می‌تواند بار توسعه ملی، محلی و منطقه‌ای را به دوش بکشد و اهداف انقلاب اسلامی و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب را محقق کند.

آشوری تازیانی یکی از سیاست‌های دولت را ارتقای بهره‌وری آموزشی و پژوهشی دانست و خاطرنشان کرد: باید برای دانشجویان انگیزه‌آفرینی کرد و دانشگاه را به سمت کارآفرینی سوق داد تا در پردازش و پرورش نیروی انسانی ماهر نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر اینکه پژوهش باید کاربردی و مسئله‌محور باشد، افزود: رساله‌های دانشجویی باید بر اساس نیازهای جامعه تدوین شود و در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه چالش ناترازی، سرمایه اجتماعی، امید، اعتماد و رضایت، پایش مستمر انجام گیرد.

استاندار هرمزگان احیای دفتر همکاری دانشگاه و صنعت را یکی از برنامه‌های محوری عنوان کرد و گفت: از ظرفیت صنعت برای پویایی دانشگاه‌ها و ارتقای تولید در استان استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین بر نیاز به دیدبانی توسعه با روش‌های دیجیتالی و میدانی و الگوسازی در وظایف بین‌بخشی تأکید کرد.

آشوری جهاد دانشگاهی را «الگوی موفق نقش‌آفرینی علمی، فرهنگی و اجتماعی» توصیف کرد و گفت: این نهاد می‌تواند هم در توانمندسازی جامعه و هم در حل مسائل پیچیده منطقه، اثر ماندگار بر جای بگذارد.