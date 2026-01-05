طرح جهاد دانشگاهی برای اعطای تسهیلات به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این نهاد با حمایت از رساله‌های دکتری مسئله محور، گامی بلند برای امنیت غذایی و بهره‌وری آب بر خواهد داشت، گفت: جهاد دانشگاهی همواره خود را متعهد به نقش آفرینی در حل چالش‌های اساسی کشور دانسته است.

وی افزود: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی با همکاری «صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران» طرحی ابتکاری برای اعطای تسهیلات به دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد آغاز کرده است که هدف از این طرح، حمایت مالی و هدایت علمی رساله‌هایی است که می‌توانند در حوزه‌های استراتژیک کشور تحول آفرین باشند.

شیخی در ادامه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت حیاتی دو حوزه آب و غذا به عنوان ستون‌های امنیت ملی تأکید داشته‌اند گفت: ایشان بارها اشاره کرده‌اند که ورود نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده، به ویژه در سطح تخصصی، برای ارائه راه حل‌های بنیادین در این زمینه‌ها ضروری است.

وی با بیان اینکه در جهاد دانشگاهی، مأموریت ما همواره بر پایه "علم برای زندگی" و تبدیل دانش به ارزش آفرینی برای جامعه استوار بوده است گفت: امروز، چالش‌های بزرگی مانند بحران آب و ضرورت تأمین امنیت غذایی پایدار، نیاز به رویکردهای فناورانه و تحقیقات عمیق دارند. ما وظیفه خود می‌دانیم که زیرساخت‌های لازم را برای ورود دانشجویان به عرصه‌های پژوهشی عملیاتی فراهم کنیم.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ادامه داد: هدف اصلی، تجهیز دانشجویان دکتری برای انجام تحقیقات کاربردی و فناورانه در مسیر حل این معضلات اساسی است. این تسهیلات، پلی است میان دانش نظری دانشگاهی و نیازهای اجرایی کشور و فقط یک حمایت مالی ساده نیست، بلکه گامی در جهت تسهیل مسیر پژوهش کاربردی است.

زهرا شیخی با بیان اینکه بحران آب و چالش امنیت غذایی، دو روی یک سکه هستند اظهار کرد: کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و فشار زیادی بر منابع آبی وارد می‌شود. از سوی دیگر، تأمین غذای جمعیت رو به رشد، نیازمند افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است؛ بهره‌وری ای که مستقیماً ً به مدیریت بهینه آب وابسته است.

وی ادامه داد: ما در جهاد دانشگاهی معتقدیم که حل این مشکلات، جز با اتکا به دانش بومی و پژوهش‌های کاربردی میسر نخواهد شد. باید تحقیقاتی را تشویق و حمایت کنیم که منجر به افزایش تولید با مصرف منابع کمتر، به ویژه آب شوند.

شیخی اظهار کرد کرد: جهاد دانشگاهی با تکیه بر پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی خود، در حوزه‌های کلیدی زیرساخت‌های پژوهشی قوی دارد. ما در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی (شامل امنیت غذایی و بهبود فرآوری محصولات)، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست، توسعه دام سنگین و دامپروری، و همچنین گیاهان دارویی و کشاورزی پیشرفته، ظرفیت‌های علمی و فنی بالایی ایجاد کرده‌ایم. این توانمندی‌ها به ما اجازه می‌دهد که نه تنها تسهیلات مالی ارائه دهیم، بلکه دانشجویان را در مسیر اجرای عملیاتی نتایج رساله‌هایشان هدایت کنیم. ما در جهاد دانشگاهی متعهدیم که این توانمندی‌ها را برای رفع ناترازی های کلیدی کشور، به ویژه در دو حوزه آب و غذا، به کار گیریم و تحقیقات دانشجویان را به سمت حل مسائل واقعی هدایت کنیم.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به مأموریت اصلی این نهاد گفت: حل مسائل فناورانه جامعه و رفع نیازهای اساسی مردم مأموریت اصلی جهاد دانشگاهی است. ما معتقدند که دانشجو و پژوهشگر باید در خط مقدم حل مشکلات کشور قرار گیرد. این طرح تسهیلات، پاسخی مستقیم به این دیدگاه است؛ تمرکز بر روی موضوعاتی که مستقیماً ً با معیشت و امنیت مردم در ارتباط است و استفاده از ظرفیت نخبگان برای ارائه راه حل‌های بومی و کارآمد.