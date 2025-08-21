بهره مندی ۲۲۳ زوج نابارور شهرستان گچساران از خدمات بیمه سلامت

اسماً رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمه سلامت با هدف ارائه خدمات درمانی مطلوب و کاهش دغدغه‌های مالی بیمه‌شدگان، همواره در تلاش بوده است تا با ارائه پوشش‌های گسترده و خدمات نوین، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه هدف ایفا کند.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه خانواده و جوانی جمعیت افزود: بیمه سلامت همواره در تلاش بوده تا با ارائه خدمات متنوع و پوشش‌های گسترده، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

رئیس اداره بیمه سلامت گچساران از پوشش رایگان خدمات درمانی کودکان زیر هفت سال در مراکز درمانی خبر داد و بیان کرد: از ابتدای سال گذشته، کلیه خدمات درمانی شامل بستری، ویزیت و درمان برای کودکان زیر هفت سال در مراکز دولتی و دانشگاهی به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: این طرح، اگرچه شامل داروهای سرپایی نمی‌شود، اما گامی بسیار مؤثر در کاهش دغدغه‌های والدین و ارتقای سطح سلامت جامعه کودکان است.

رضائیان با اشاره به حمایت از زوج‌های نابارور که یکی از دغدغه‌های مهم امروزی می‌باشد بیان کرد: با گسترش پوشش خدمات بیمه‌ای درمان ناباروری ،۹۰ درصد هزینه‌ها در مراکز دولتی و ۷۰ درصد در مراکز خصوصی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای درمان ۲۲۳ زوج نابارور در شهرستان بیش از ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده افزود: این خدمات ما شامل چهار عمل تخصصی کمک باروری (IVF، IUI، FET و ICSI) و همچنین پوشش گسترده‌ای از داروها و خدمات آزمایشگاهی مرتبط است.

رئیس اداره بیمه سلامت گچساران تحت پوشش قرار دادن بیماران خاص و صعب‌العلاج را از دیگر خدمات این سازمان دانست و گفت: کاهش فشار مالی بر دوش بیمارانی که با بیماری‌های خاص و پیچیده دست و پنجه نرم می‌کنند، از اولویت‌های اصلی ما در سازمان بیمه سلامت است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۹۶۹ بیمار خاص و صعب العلاج در شهرستان شناسایی و بیش از ۴۲ میلیارد ریال جهت درمان آنها هزینه شده است.

رضائیان از پزشکان خواست با نشان‌دار کردن این بیماران در سامانه‌ها، نقش بسزایی در تسهیل بهره‌مندی آنان از این حمایت‌ها ایفا کنند.

وی با اشاره به خدمات نوین و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، بیان داشت: علاوه بر موارد ذکر شده، خدمات جدیدی مانند خدمات پرستاری در منزل، انجماد بافت تولیدمثلی برای بیماران سرطانی و آزمایش‌های ژنتیک برای مادران با سقط مکرر نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

رئیس اداره بیمه سلامت گچساران اضافه کرد: این خدمات که پیش از این جزو پوشش‌های بیمه‌ای نبودند، گامی مهم در جهت جامعیت بخشیدن به خدمات و پاسخگویی به نیازهای جدید سلامت جامعه محسوب می‌شوند.