استقبال گسترده از مرکز باروری سالم گچساران؛ ۱۶۰ مراجعه در یک ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین رضایی شامگاه دوشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت گچساران با اشاره به راهاندازی مرکز باروری سالم گچساران بهعنوان پایلوت در استان، گفت: در صورت موفقیت نهایی طرح و تأیید آن، امکان اجرای آن در مرکز استان و سایر شهرستانها نیز وجود دارد.
وی با توضیح درباره ساختار مرکز باروری سالم گچساران، افزود: در این مرکز همه عوامل مربوط به فرایند باروری داوطلبان تعریف و بهصورت یکپارچه در ارتباط قرار گرفتهاند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران تصریح کرد: خدمات مرتبط با بخشهای خصوصی شامل آزمایشگاه و سونوگرافی و همچنین خدمات بخش دولتی همچون بیمارستان بیبی حکیمه، بخش ناباروری این بیمارستان و بیمهها از جمله بیمه سلامت و تأمین اجتماعی در این مرکز پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه طی کمتر از یک ماه، ۱۶۰ نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند، افزود: تا کنون درمان شش نفر از این افراد به نتیجه رسیده و منجر به بارداری شده است.
رضایی خدمات ارائهشده در این مرکز را کاملاً رایگان عنوان کرد و گفت: کلاسهای آموزش زایمان، مشاوره روان و تغذیه نیز به صورت رایگان برگزار میشود.
نظر شما