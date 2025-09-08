«نفس» حیات بخشی دوباره به جامعه؛ حق زندگی برای ساختن ایران آباد

خبرگزاری مهر، گروه استانها - اعظم سالار؛ مجموعه نفس یک سازمان مردم نهاد است که تلاش میکند مردم را به فرزندآوری و دوری از سقط جنین تشویق و ترغیب کند این مؤسسه جهادی توانسته در سالهای اخیر در استان سمنان کارهای بزرگی را صورت دهد.
این مجموعه با سه نوع اقدام شامل تببینی و فرهنگی، حمایتی و همچنین مشاوره تلاش دارد تا از سقط جنین جلوگیری کنند.
یکی از درخواستهای این مجموعه حمایت مسئولان و قرار دادن تریبون در اختیار آنان است که بتوانند مسائل مرتبط با شرکت را تبیین کنند. در این حوزه با کبری داوری مسئول مؤسسه نفس استان سمنان به گفتگو نشستیم تا درباره فعالیتهای این مؤسسه برای ما توضیح دهند. مؤسسهای که ۲۶۲ نوزاد را از کشته شدن نجات داده است.
خودتان را معرفی کنید؟
کبری داوری هستم ۴۴ ساله مادر سه فرزند که البته یک فرزندم فوت شد و که اگر زنده میشد چهار فرزند داشتم من حدوداً ۱۵ سال است که مسئول فرهنگی بسیج هستم و کارهای بسیجی در حوزه خانواده و در حوزه کودکان فعالیت داشتم و امروز در حوزه بحث جمعیت طبق فرمایشات رهبری و مهم بودن این مسئله فعالیت میکنم مرکز نفس سمنان ۱۴۰۱ افتتاح شد اصل موجودیت مرکز نفس بر بسیج جامعه پزشکی قرار داده بودیم و با کمک همسرم با توجه به فعالیتهای فرهنگی که در حوزه خانواده این مرکز نفس را راه اندازی کرد
نفس چه میکند؟
سه موضوع در نفس پیگیری میشود هدف اول بحث فرهنگ سازی و جهاد تبیین است. حفظ حیات جنین و حرمت جنین باید اطلاع رسانی شود زیرا خیلی از خانوادهها فکر میکنند میتوان قبل چهار ماه پی سقط را انجام داد در حالی که این وحشتناک است زیرا با یک موجود زنده و یک انسان روبرو هستیم.
موضوع بعد انصراف دادن مادرانی است که قصد سقط دارند که با مشاوره انجام میشود. ما در تمام مناسبتهای ملی و مذهبی غرفهای را سعی کردهایم که داشته باشیم و کارهای مؤسسه را ترویج دهیم و کارهای فرهنگی و اقدامات فرهنگی زیادی تا کنون انجام شده است. مثلاً در مراسم روضههای خانگی و بحث مساجد، پایگاهها و. … حضور پیدا کردهایم همچنین ارتباطاتی با مراکز بهداشت و پزشکان متخصص زنان و علوم پزشکی داشتیم.
موضوع سوم حمایت است در بسیاری موارد مشکلات اقتصادی خانوادهها را ناچار مجبور به سقط جنین میکند و ما با کمکهایی که حالا خیران دارند این دست خانوادهها را یاری میرسانیم. یا مثلاً بعضی موارد ما شاهد بارداری دوران عقد هستیم که خانواده هنوز آمادگی تهیه وسایل جهیزیه نداشتند و توانستهایم در هر سه مورد به این خانوادهها کمک برسانیم.
فعالیت شما چه پهنهای دارد؟
در حال حاضر ما در استان ۹ مرکز نفس داریم و این تمام هشت شهرستان استان را هم شامل میشود. با انصراف سقط قطعی تاکنون ۲۶۲ نوزاد در استان سمنان به دنیا آمدند و بقیه هم در انتظار تولد هستند. خیلی اوقات بوده که تنها پای حرف خانوادهها نشستهایم و همین امر سبب شده تا با آنها هم دردی صورت دهیم با گریه آنها گریستهایم و با خندههایشان خندیدهایم. یا در استان سمنان به واسطه مهاجر پذیری بالا ما کسانی را داشتیم که مادران تنها بودند و به کمک شأن شتافتیم و تمام سختیهای کار ما با به دنیا آمدن فرزندان به شیرینی بدل میشود.
چه مشکلاتی دارید؟
یکی از مسائلی که ما داریم این است که مسئولان به ما بیشتر بها بدهند تا بتوانیم کارهای تبیین خودمان را بهتر انجام بدهیم. از سوی دیگر سعی کردهایم در روضههای خانگی حضور پیدا کنیم اما این موضوع هنوز نهادینه نشده است و برخی هر کسی را جز مداح یا روحانی نمیپذیرند و اگر هم شود چندان از ما استقبال نمیکنند لذا از مسئولان میخواهیم که ما را در نشستها و مراسم دعوت کنند و به ما برای صحبت و تبیین تریبون بدهند.
خاطرهای هم دارید؟
یک خاطره جالب برای زوجی بود که آقا ۷۰ و خانم ۵۰ ساله بودند و تلاش برای انصراف آنها از سقط خیلی برایمان جالب توجه بود. جالب اینکه بعد از این بچه خود آن آقا اعلام میکرد که من ۲۰ سال جوانتر شدهام!
چه توصیهای به مردم دارید؟
توصیه من به مردم این است که به فکر جمعیت کشورمان هم باشیم موضوع جمعیت موضوع مهمی است که نه از منظر این هم اکنون و وضعیت کشور بلکه برای آینده ما هم تأثیر بسیاری دارد. بیشترین مزایای فرزندآوری ابتدا برای خود خانواده است و لذا باید این لذت و برکات را ابتدا به خانوادهها بچشانیم. از مردم همچنین میخواهیم که اگر موردی را مشاهده میکنند که کسی قصد سقط دارد حتماً به ما معرفی کنند تا بتوانیم اقدامات تخصصی را صورت دهیم همچنین ما خدمات حمایتی خوبی را نیز داریم که میتوان از آنها بهره گرفت.
برخی مسئولان ما تنها در شعار صحبت فرزندآوری میکنند اما در عمل باید ما شاهد اجرای طرحها باشیم. این دست مسئولان تنها در اسم فرزندآوری را به زبان میآورند اما در عمل اتفاقی رخ نداده است. باید حمایتهای مسئولان صورت گیرد. مسئولان در واقع در این امر شریک هستند.
ما در خصوص برنامههای نفس بیشتر بحث کنشگری ر در نظر داریم و بحث فرهنگ سازی و این برنامههای زیادی را میطلبد. در حال حاضر پیگیر برنامه کنگره سه هزار شهید استان سمنان هستیم و کار فرهنگی کنیم زیرا در این رویداد جمعیت قابل توجهی از مردم حضور پیدا خواهند کرد و ما این موضوع را پیگیری میکنیم تا بتوانیم نتیجه خوبی را صورت دهیم.
از مسئولان میخواهیم همچنین بودجهای را در اختیار ما بگذارند که بتوانیم به بهترین نحو کار فرهنگی تأثیرگذار را انجام دهیم. امیدواریم روزی برسد که ما هیچ نوع سقط جنینی را در استان مان نداشته باشیم و تمام هدیههای خداوندی را در سلامت ببینیم.
سه سال است که ما برکات دعاهای این جنینها را در زندگی و فعالیتهایمان شاهد هستیم و مطمئن هستیم که هر کسی که در این حوزه قدم بردارد، از این برکات میتواند منتفع شود. و این کار ارزشمندی است. نجات یک انسان نجات یک ملت است. و این ارزش بسیاری دارد از مردم میخواهیم که در صورت مشاهده کسانی که قصد سقط جنین دارند، آنها را به مؤسسه نفس در تمام هشت شهرستان استان سمنان معرفی کنند.
