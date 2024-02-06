۵۰درصدجمعیت کرمانشاه به صورت رایگان در پوشش بیمه سلامت قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تحویلیان پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر به ارائه اهم اقدامات و گزارش عملکرد این سازمان در کرمانشاه پرداخت و اظهار کرد: شاهکار دولت سیزدهم ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج است که خدمات آن به بیماران بی‌نظیر است.

وی با اشاره به راه‌اندازی این صندوق در کرمانشاه، افزود: تا پیش از ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج تنها هزینه‌های درمانی پنج نوع بیماری از جمله دیالیزی، هموفیلی و ام‌اس تحت پوشش بیمه سلامت قرار داشت.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با بیان اینکه هزینه‌های درمانی برخی از بیماری‌های صعب العلاج حتی برای خانواده‌های توانمند نیز بالا است، اضافه کرد: با ایجاد این صندوق در سال گذشته تعداد بیماری‌های تحت پوشش از پنج به ۱۰۷ نوع افزایش یافته است.

تحویلیان از نشان‌دار شدن این بیماران در کرمانشاه خبر داد و گفت: از زمان ایجاد تا کنون تعداد بیش از ۳۱ هزار بیمار صعب العلاج و خاص در این استان نشان‌دار شده‌اند.



وی تعداد مراجعه بیماران خاص و صعب العلاج به مراکز درمانی از زمان ایجاد این صندوق در سال گذشته را ۱۵۱ هزار و ۶۲۵ بار اعلام کرد و افزود: مبالغ پرداختی برای هزینه‌های درمانی بیماران خاص و صعب العلاج ۳۶۷ میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال بوده است.



تحویلیان همچنین از نشان‌دار شدن و ارائه خدمات درمان تخصصی زوجین نابارور و پرداخت مبالغ مرتبط برای این زوجین خبر داد و گفت: یکی دیگر از خدمات ارزنده نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم در قالب بیمه سلامت ارائه خدمات درمانی رایگان به زوجین نابارور است.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های درمانی این زوجین توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

تحویلیان ادامه داد: تاکنون برای یک هزار و ۸۲۴ زوج نابارور در این استان پرونده درمان ناباروری تشکیل شده است که بابت هزینه‌های درمانی ناباروری بصورت سرپایی و بستری مبلغ ۶۸ میلیارد ریال به مراکز درمانی پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از پوشش بیمه‌ای رایگان خانواده‌های پنج دهک درآمدی اول جامعه توسط این سازمان خبر داد و گفت: ۵۸ درصد از جمعیت این استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از ۵۰ درصد آن به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، تعداد بیمه شدگان رایگان در دهک‌های یک تا پنج و نیز بیمه شدگان روستایی در این استان ۸۰۶ هزار نفر است.

وی تاکید کرد: پوشش بیمه‌ای خدمات و داروی بیماران اس‌ام‌ای و همچنین پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی بیماران اوتیسم نیز رایگان است.

تحویلیان با اشاره به پرداختی‌های بیمه سلامت کرمانشاه به مراکز طرف قرارداد، خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۲ میلیارد ریال به مراکز درمانی دولتی این استان بابت هزینه‌های بیمه شدگان این سازمان پرداخت شده است.

به گفته وی، طلب داروخانه‌های دولتی دانشگاهی تا پایان آذر ماه، داروخانه‌های خصوصی و دولتی غیر دانشگاهی تا پایان آبان ماه و پزشکان طرف قرارداد در این استان تا پایان مهر ماه سال جاری پرداخت شده است.