به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه ظهر پنجشنبه در جلسه شورای کشاورزی در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت آغاز هفته دولت اظهار کرد: رونق کشاورزی حاصل زحمات و تلاش تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف است.

وی به رشد ۵/۶ تولید در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: در حوزه تولید زیتون ۶۹ درصد، پرورش ماهیان خاویاری ۲۷ درصد، پرورش ماهی ۱۲ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد رشد تولید داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: رشد تولید در شرایطی رقم خورده است که شاهد خشکسالی و تغییرات اقلیمی بوده‌ایم.

نوری با اشاره به حوزه مراودات بین‌المللی و رشد تراز تجاری بیان کرد: ۳۲ درصد در بخش کشاورزی افزایش صادرات و ۶/۶ کاهش واردات داشته‌ایم که ۳ میلیارد دلار تراز بهبود یافته است.

وی ضمن تاکید بر لزوم رفع موانع و مشکلات در حوزه کشاورزی افزود: در سال جاری نیز علی رغم کاهش صادرات، در بخش کشاورزی ۱۰/۶ افزایش داشته‌ایم و تراز تجاری ارتقا یافته است که این آمار نشان‌دهنده تلاش کشاورزان است.

وزیر جهاد کشاورزی رشد و توسعه را نیازمند ساز و کارهای مختلفی دانست و گفت: برای تأمین نیاز بازار بین‌الملل و ایجاد تعادل در صادرات نیازمند برنامه‌ریزی هستیم.

نوری از پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران خبر داد و افزود: از روزگاری که حدود ۱۱۰ هزار تن چای به کشور وارد می‌شد دور نشده‌ایم و امروز در جایگاهی قرار داریم که این میزان به ۴۵ تن رسیده است که نشان دهنده اهمیت توجه به تولید داخل نسبت به سنوات گذشته است.

وی با اشاره به واردات برنج بر اساس نیاز و تأمین بازار گفت: امروز ۵۵ درصد از نیاز بازار با تولید داخل تأمین می‌شود که سیاست ما در این حوزه افزایش ۱۰۰ درصدی است.

وزیر جهاد کشاورزی به طرح جهش تولید در شالیزارها توسط کمیته اجرایی فرمان امام (ره) اشاره و عنوان کرد: بنا داریم ماحصل دسترنج تولیدکننده با قیمت مناسب و سود مطلوب به فروش برسد اما در کنار تأمین منافع کشاورز، تنظیم بازار نیز همواره در دست اقدام است.

نوری تصریح کرد: کشاورزی، روستا پایه است و علی رغم حمایت از صنایع بزرگ از دامداری‌های سنتی و روستاییان نیز در قالب اعطای تسهیلات و نهاده یارانه‌ای حمایت می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات صنوبرکاران در استان گفت: اعمال سختگیری در این راستا برای حفظ جنگل‌ها و سرمایه طبیعی است اما متعهد می‌شویم در کنار صیانت از جنگل‌ها، صنوبرکاران در راستای کشت و تولید صنوبر دچار مشکل نشوند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ظرفیت بنادر در استان بسیار عظیم است که سیاست ما در کنار تنوع بخشی به مبادی و درگاه‌های تأمین کالاها از این ظرفیت برای بهره‌گیری از آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

