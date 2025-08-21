  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

وزیر جهاد کشاورزی:

ثبت کلکسیون بین المللی زیتون در رودبار نماد ظرفیت کشاورزی منطقه است

ثبت کلکسیون بین المللی زیتون در رودبار نماد ظرفیت کشاورزی منطقه است

رودبار- وزیر جهاد کشاورزی گفت: چهارمین کلکسیون بین‌المللی زیتون در رودبارثبت شده که نشان‌ دهنده ظرفیت بالای کشاورزی در این منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه عصر پنجشنبه در بازدید از شهرستان رودبار با تاکید بر ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه، از ثبت چهارمین کلکسیون بین‌المللی زیتون در جهان خبر داد و اظهار کرد: این اتفاق گام مهمی در توسعه زیتون‌کاری و تقویت اقتصاد کشاورزان و اقتصاد ملی است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: امروز به گیلان آمدیم تا از نزدیک با تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفتگو کنیم و ظرفیت‌های بالای این شهرستان را بررسی کنیم.

نوری ادامه داد: رودبار در حوزه کشاورزی به ویژه زیتون ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد و اقدامات مثبت قابل توجهی توسط کشاورزان انجام شده است.

وی با اشاره به ثبت چهارمین کلکسیون بین‌المللی زیتون در شهرستان رودبار، گفت: راه اندازی این مرکز فرصتی استثنایی برای برقراری ارتباطات ژنومی و فنی با کشورهای مختلف و ارتقای جایگاه زیتون کاری در جهان است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کشاورزان مشکلاتی را مطرح کردند که برخی از آنها مربوط به سطح استان و برخی دیگر ملی است و ما برای رفع این موانع تلاش خواهیم کرد تا مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان هموار شود.

نوری از افزایش ۶۹ درصدی تولید زیتون و ۱۰۷ درصدی تولید روغن زیتون در این منطقه خبر داد و گفت: محصولات صادراتی خوبی نیز تولید می‌شود که به تقویت اقتصاد کشاورزان و اقتصاد ملی کمک می‌کند.

نوری قزلجه با اشاره به بازدیدهای خود در استان گیلان از صنایع تبدیلی و نشست با تشکل‌های کشاورزی، تاکید کرد: دستورالعمل‌های صادراتی به منظور حمایت از قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری تولید داخل و کشاورزان تدوین می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در جریان بازدیدهای صبح پنجشنبه در استان گیلان ضمن حضور در انزلی و دیدار با نمایندگان و تشکل‌های کشاورزی، گفت: کشاورزان که کمتر از یک درصد از اراضی کشاورزی را در اختیار دارند، نزدیک به ۳.۵ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کنند که نشان‌دهنده تلاش و اهمیت این بخش است.

وی افزود: دستورالعمل‌هایی که برای صادرات صادر می‌شود به گونه‌ای طراحی شده که از تولید داخل، قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری در جهت حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان حمایت کند.

کد خبر 6567116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها