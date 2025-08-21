زهره منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید و اجرای دو پرده جدید ویژه ماه‌های محرم و صفر با محتوای متناسب با مسائل روز و برگرفته از آیات و روایات خبر داد و اظهار کرد: این برنامه در دهه آخر صفر در ایستگاه‌های بین‌راهی و محل اسکان زائران حضرت رضا علیه السلام اجرا خواهد شد.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی ویژه بانوان در ایام محرم و صفر اظهار کرد: از ابتدای محرم امسال، دو پرده جدید ویژه این ایام به صورت کشوری تولید شده که شامل «پرده آیات» که بر اساس ۱۲ آیه منتخب از طرح زندگی با آیه‌ها ویژه محرم امسال و پرده «ایران امروز» که بر اساس اتفاقات اخیر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط رژیم غاصب و جعلی اسرائیل، با رویکرد پرداختن به مباحث روز جامعه طراحی و تولید گردیده است. این آثار برگرفته از آیات، احادیث و روایات بوده و به تبیین معارف دینی با شیوه‌ای نوین می‌پردازد.

وی افزود: حدود ۱۸۰ مبلغه پرده‌خوان در استان داریم که به محض آماده‌شدن آثار جدید، ضمن دریافت محتوا، دوره‌های آموزشی لازم را می‌گذرانند و برای اجرا در مراسم‌های مختلف آماده می‌شوند.

منوچهری ادامه داد: برای دهه آخر ماه صفر، آموزش این دو پرده تکمیل شده و در مکان‌های اسکان‌های زائران، ایستگاه‌ها و مواکب بین‌راهی و محافل خانگی در حال اجرا است.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی پرده‌خوانی را یکی از شیوه‌های نوین و مؤثر تبلیغ دینی دانست و تصریح کرد: این روش، با رویکرد جهاد تبیین، ضمن بیان حقایق دینی، به الگودهی متناسب با نیازهای امروز جامعه توجه ویژه دارد. تحقیق و پژوهش و تدوین محتوا و طراحی و تولید پرده‌ها به صورت استانی و کشوری انجام می‌پذیرد.