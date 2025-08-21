به گزارش خبرنگار مهر، با تمهیدات مختلفی که در حوزه فرهنگی و تبلیغی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی و نهادهای حوزوی انجام گرفت، حضور روحانیون و مبلغین در کاروان‌های پیاده زائرین همچنین در موکب‌ها رشد چشمگیری داشته است.

مبلغین با همراهی کاروان‌های پیاده و همچنین حضور در موکب‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و دینی گوناگونی را انجام می‌دهند تعامل با نسل جدید همچنین پاسخگویی به شبهات و بیان مسائل اخلاقی و بیان احکام و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی در مسیر راه و در موکب‌ها از جمله فعالیت‌های این افراد در برنامه‌های دهه آخر صفر است.