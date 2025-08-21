حجت الاسلام حسین مصلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با مشارکت هیئت‌ها و مساجد در سطح شهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه مشهد در میزبانی زائران دهه پایانی صفر گفت: هیئت‌های مذهبی و مساجد این شهر آمادگی کامل برای برگزاری آئین‌های سوگواری و فرهنگی دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد از برگزاری مراسم‌های فرهنگی و تبلیغی ویژه زائران پیاده و کاروان‌های عزادار در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.

وی اظهار کرد: همزمان با حرکت زائران پیاده به سمت حرم مطهر رضوی، گروه‌های فرهنگی و تبلیغی با اجرای برنامه‌های متنوع دینی در مسیرها به خدمت‌رسانی خواهند پرداخت.

هادیان بیان کرد: علاوه بر برنامه‌های حرم مطهر رضوی، مساجد و محلات مشهد نیز میزبان طرح‌های فرهنگی، قرائت زیارتنامه و مجالس سوگواری خواهند بود.

هادیان گفت: به مناسبت ایام پایانی ماه صفر، همایش‌ها و آئین‌های متنوعی با حضور علما، طلاب و مردم مؤمن در مشهد برگزار خواهد شد.