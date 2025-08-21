میزبانی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از زائران امام رضا(ع)

قربان سلطان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از راهاندازی «موکب خدمترسانی کشوری» ویژه کارکنان این سازمان در سراسر کشور خبر داد و هدف اصلی آن را تسهیل حضور همکاران در بارگاه امام رضا علیهالسلام و کاهش فشار بر موکبهای مردمی عنوان کرد.
معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به رویکرد چند سال اخیر این اداره کل در دهه پایانی ماه صفر گفت: هر سال در همین ایام، در محل اداره کل، فضا را به شکلی مفروش و آماده میکنیم تا همکاران اداره کل تبلیغات اسلامی در استانهای مختلف که به مشهد مشرف میشوند، بتوانند از خدمات اسکان و پذیرایی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این موکب برخلاف موکبهای عمومی، صرفاً به کارکنان تبلیغات اسلامی سراسر کشور اختصاص دارد، افزود: برای رفاه بیشتر، طبقات مختلف اداره کل را تجهیز کردهایم؛ بخشی ویژه بانوان و بخشی ویژه آقایان در نظر گرفته شده است.
سلطانزاده با تأکید بر ضرورت ورود دستگاههای دولتی به این عرصه، خاطرنشان کرد: اگر هر دستگاه اجرایی در سطح استانها اقدام مشابهی انجام دهد، بخش قابل توجهی از فشار کاری و هزینهای از دوش موکبهای مردمی برداشته میشود. در این صورت، موکبهای عمومی میتوانند ظرفیت خود را بیشتر صرف زائران بیبضاعت کنند و خدمات گستردهتری ارائه دهند.
معاون اداری و مالی اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اجرای چنین طرحهایی را اقدامی مؤثر برای انسجام سازمانی و خدمترسانی بهتر به زائران دانست.
