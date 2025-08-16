  1. هنر
  2. تئاتر
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

آغاز اجرای «خط چشم» در تماشاخانه انتظامی

نمایش «خط چشم» به کارگردانی نازنین سالاری‌فر از ۲۶ مرداد در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان، اجرای نمایش «خط چشم» به کارگردانی نازنین سالاری‌فر و تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان از عصر یکشنبه ۲۶ مرداد در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود.

متن «خط چشم» بر اساس نمایشنامه «کودک مدفون» اثر سم شپارد نوشته شده است.

نیما زنده‌روحیان، ریحانه‌سادات حسینی، امیر نجاتی، غزل زهرایی، الهه عبدی و یاسمن مؤمنی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به دستیار کارگردان، برنامه‌ریز: طلا بهادری، گروه کارگردانی: سپینود اسدزاده‌تبریزی، بیژن فاتحی، امیررضا نجاری، طراح صحنه: نازنین سالاری‌فر، طراح گریم: بهار کلاهی، سرپرست مجریان گریم: پرنیا بدیعی، مجری گریم: آیرا مطلق، عسل عبیدی، طراح لباس: یاسمن دلیری، طراح گرافیک: حامد فرهی، آهنگساز، طراح صدا: روح‌الله محجوب، مدیر تولید: سجاد علی‌آبادی، طراح نور: صالح جوشن، عکاس، فیلمبردار: سیدسامیار سیدزاده اشاره کرد.

در خلاصه داستان «خط چشم» آمده است: «وصله ناجور وصله ناجوره، هر چی زودتر حذفش کنی برای خونواده بهتره».

این نمایش، پیش‌تر در هشتمین جشنواره ملی تئاتر اردیبهشت موفق به کسب جایزه شده بود.

نمایش «خط چشم» از یکشنبه ۲۶ مرداد تا جمعه ۲۱ شهریور در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران هر شب ساعت ۲۱ (به‌جز شنبه‌ها) روی صحنه می‌رود.

