توقیف ۳۶۷ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف در تفرش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین اسلامی اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت برخی از موتور سیکلت‌ها و خودروهای متخلف و حادثه ساز در سطح شهر و مکان‌های شلوغ و پر تردد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: به همین منظور مأموران انتظامی شهرستان تفرش با اجرای طرح‌های هدفمند اقدام به توقیف ۳۶۷ دستگاه خودرو موتور سیکلت متخلف را در پنج ماهه نخست سال جاری در این شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش گفت: برخورد با موتور سواران متخلف از مطالبات جدی مردم است و پلیس نیز مکلف به اجرای قانون و تأمین آرامش و امنیت شهروندان است.

سرهنگ اسلامی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با متخلفان افزود: راکبان موتورسیکلت‌های توقیف شده در این طرح‌ها، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.