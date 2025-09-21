  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

توقیف موتورسیکلت هشت میلیارد ریالی قاچاق در اراک

توقیف موتورسیکلت هشت میلیارد ریالی قاچاق در اراک

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان اراک از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: مأموران انتظامی یگان امداد این شهرستان در هنگام گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: موتورسیکلت توقیفی به یگان انتظامی منتقل و با استعلامات صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت مذکور قاچاق و فاقد مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک بیان کرد: ارزش موتورسیکلت مکشوفه برابر اعلام کارشناسان هشت میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ عزیزیان با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و فرد متخلف برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تاکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق و مزاحمت شهروندان برخورد خواهد کرد.

وی گفت: از شهروندان نیز انتظار داریم هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6597251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها