به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان قم عصر پنجشنبه با حضور در منزل خانواده شهید دکتر داوود شیروانی، پزشک فداکار عرصه سلامت که در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید، از مقام والای این شهید والامقام تجلیل کردند.

در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان و خیرین حوزه سلامت برگزار شد، یاد و خاطره و نیز خدمات ارزشمند شهید شیروانی گرامی داشته شد.

شهید دکتر داوود شیروانی، پزشکی متعهد و ایثارگر بود که همواره فراتر از وظیفه شغلی، برای درمان بیماران تلاش می‌کرد و در همان مسیر خدمت صادقانه به شهادت رسید.

سید جواد آل‌احمد، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان قم در این دیدار با اشاره به جایگاه والای این شهید اظهار کرد: شهید شیروانی پزشکی متعهد بود که حتی در خارج از ساعات کاری رسمی نیز بیماران را ویزیت و درمان می‌کرد و ایشان همواره خدمت به مردم را رسالت اصلی خود می‌دانست و در همان راه نیز به فیض شهادت نائل آمد.

وی با بیان اینکه خانواده شهید شیروانی نیز از خیرین پیشگام در عرصه سلامت استان به شمار می‌روند، افزود: مشارکت در ساخت اورژانس و دیگر اقدامات ارزشمند، بخشی از یادگارهای ماندگار این خانواده است که در حافظه جامعه سلامت باقی خواهد ماند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت قم تأکید کرد: خدمات ایثارگرانه این پزشک شهید، الگویی روشن برای جامعه پزشکی و نسل‌های آینده است و بدون تردید فداکاری ایشان، سرمایه‌ای معنوی برای جامعه سلامت محسوب می‌شود.

شهید دکتر شیروانی که هیچ‌گونه فعالیت نظامی یا مسئولیت مرتبط نداشت، صرفاً به رسالت انسانی و پزشکی خود پایبند بود.

با این حال، رژیم صهیونیستی که همواره مدعی است غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، با این اقدام جنایتکارانه یک‌بار دیگر چهره واقعی و ضدانسانی خود را به جهانیان نشان داد.