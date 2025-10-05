به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم شوقی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به وضعیت نابسامان ترافیکی رشت اظهار کرد: ترافیک امروز این شهر، نتیجه دهه‌ها بی‌برنامگی و عدم اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز است، اما مسیر درمان آن مشخص و در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه شورای ششم از ابتدا رویکردی سه‌مرحله‌ای برای حل معضل ترافیک اتخاذ کرده، افزود: در فاز کوتاه‌مدت، اصلاح هندسی برخی معابر در دستور کار قرار گرفت؛ در فاز میان‌مدت، اجرای پروژه‌های غیرهمسطح با هدف کاهش گره‌های ترافیکی پیگیری شد؛ و در فاز بلندمدت نیز رینگ شهری رشت به عنوان پروژه‌ای اساسی در حال برنامه‌ریزی و آغاز عملیات اجرایی است.

شهردار رشت تصریح کرد: نمی‌توان با اقدامات محدود انتظار تحولی اساسی در حوزه ترافیک داشت. پازل ترافیکی رشت بیش از صد قطعه دارد که تاکنون تنها پنج یا شش قطعه آن اجرایی شده و اجرای سایر بخش‌ها نیازمند منابع و همکاری جدی است.

شوقی با اشاره به توسعه حمل‌ونقل عمومی گفت: با تأمین منابع و انتشار اوراق مالی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان، ناوگان اتوبوسرانی رشت به‌زودی با خرید اتوبوس‌های جدید و بازسازی ناوگان موجود تقویت خواهد شد.

وی همچنین هوشمندسازی ایستگاه‌های اتوبوس را گامی مهم در کاهش استفاده از خودروهای تک‌سرنشین عنوان کرد و گفت: افزایش اعتماد عمومی به سیستم حمل‌ونقل شهری، به کاهش ترافیک و مصرف سوخت منجر خواهد شد.

شهردار رشت در ادامه از در دست بررسی بودن بازگشایی برخی معابر جدید خبر داد و افزود: خیابان شهید سلیمانی تا پایان دوره ششم شورا به بهره‌برداری خواهد رسید و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

شوقی درباره پروژه رینگ شهری نیز گفت: مقدمات آغاز عملیات اجرایی این پروژه فراهم شده و تا پایان آذرماه پیمانکار آن انتخاب خواهد شد. شورای ششم آغازگر این طرح مهم و راهبردی خواهد بود.

وی با اشاره به هزینه‌بر بودن رینگ شهری اظهار داشت: هزینه اجرای کامل آن حدود هفت تا هشت برابر بودجه سالانه شهرداری است و در صورت تخصیص کامل منابع، اجرای آن حداقل به هشت سال زمان نیاز دارد.

شهردار رشت از پیگیری‌های انجام‌شده در وزارت کشور نیز خبر داد و گفت: چهار نامه رسمی به وزیر کشور ارسال شده که یکی از آن‌ها منجر به صدور دستور کتبی از سوی شخص وزیر شد. همچنین در حال هماهنگی برای برگزاری جلسه‌ای مشترک میان اعضای شورا و دفتر وزیر در تهران هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و مشارکت مردم، تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا رشت را از وضعیت بحرانی ترافیکی خارج کرده و آن را به شهری روان، امن و قابل‌زیست تبدیل کند.