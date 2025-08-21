به گزارش خبرگزاری مهر، سروش شباهنگ اظهار کرد: میدان قائم به پلیس‌راه شاندیز، علاوه بر عبور عابران پیاده، وقوع یک تصادف منجر به سنگینی ترافیک شده است. همچنین در مسیر منزل‌آباد به سمت چاهشک (خروجی مشهد) نیز به علت تردد عابران پیاده شاهد ترافیک هستیم.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد: اطراف حرم مطهر رضوی، در چهار بازوی حرم به دلیل محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده، پشت این محدودیت‌ها تراکم خودروها گزارش شده است. در رینگ دوم حرم، محور کوشش به سمت میدان حافظ و نیز در بزرگراه کلانتری، حدفاصل میدان انقلاب به سمت میدان جهاد ترافیک سنگین وجود دارد.

وی گفت: در تقاطع وحدت – ولایت و تقاطع وحدت – امیرالمؤمنین، همچنین مسیرهایی که از سمت تقاطع گمنام می‌آیند به علت محدودیت‌هایی که در این تقاطع اعمال شده، با کندی حرکت روبه‌رو هستیم. سایر معابر شهری مشهد شرایط ترافیک روزمره را دارند که اگرچه چندان سنگین نیست، اما به دلیل حجم بازگشتی خودروها، عبور با سرعت پایین انجام می‌شود.

شباهنگ بیان کرد: در مسیر عوارضی باغچه تا پل سلام نیز علاوه بر عبور عابران پیاده، دو تصادف جزئی رخ داده بود که منجر به ایجاد حجم بار ترافیکی شد و در حال حاضر برطرف شده است، اما همچنان ترافیک با کُندی حرکت ادامه دارد.