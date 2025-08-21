به گزارش خبرنگار مهر، محمد رکنی ظهر پنجشنبه در بازدید از موکب‌های خدمت رسان به زائران رضوی اظهار کرد: نیازمندی‌های موکب داران برای ارائه خدمات به زائران در مسیر گلبهار به مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیته اسکان و رفاه ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی با اشاره به مشارکت مردم و بخش خصوصی برای ارائه خدمات به زائران، ادامه داد: فراهم کردن امنیت پایدار در تمامی موگب‌های این محور و فراهم کردن شرایط استراحت و درمان اضطراری ب ای زائران به ویژه بانوان مورد توجه بوده است.

وی افزود: هم‌چنین فراهم کردن فضاهای مناسب برای کودکان زائر مد نظر قرار گرفته است.

هم‌چنین مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: در این بازدید رفع مشکلات موکب داران در زمینه قطع برق که از ساعت ۱۸ تا ۲۰ موجب مختل شدن خدمت رسانی می‌شد، بررسی و هماهنگی لازم برای جلوگیری از قطع برق پیگیری لازم صورت گرفت.

محمد توسلی با اشاره به فعالیت و خدمات ارائه شده در این محور گفت: حضور مؤثر هلال احمر، راهداری و مشارکت کارخانه‌ها و صنایع مستقر در این محور در ارائه خدمات به زائران قابل تقدیر است.

گفتنی است؛ امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان گلبهار و اعضای ستاد اجرایی ستاد خدمات سفر شهرستان در این بازدید حضور داشتند.