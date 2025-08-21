به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که به انگیزه انتقام‌جویی شخصی اقدام به درج آگهی جعلی در فضای مجازی و ثبت شماره تماس یک شهروند کرده بود.

مافی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: خانمی با مراجعه به پلیس فتا ری اعلام کرد که فردی ناشناس شماره تلفن او را در فضای مجازی با عنوان «نظافتچی» منتشر کرده و همین امر موجب تماس‌های مکرر و ایجاد مزاحمت برای وی شده است.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و فنی موفق به شناسایی هویت عامل انتشار آگهی شدند و متهم پس از احضار به پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کرد.

مافی ادامه داد: متهم در اظهارات خود بیان داشت که به دلیل سوءظن به ارتباط خارج از عرف کاری همسرش با این خانم، اقدام به درج آگهی در فضای مجازی کرده است.

فرمانده انتظامی ری با تأکید بر اینکه هرگونه سوءاستفاده و تسویه حساب شخصی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir گزارش کنند.