  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

جاساز ۵۶ کیلو تریاک در سواری رنو در نائین

جاساز ۵۶ کیلو تریاک در سواری رنو در نائین

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت در بازرسی از یک دستگاه سواری رنو موفق به کشف ۵۶ کیلو تریاک شدند.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری رنو سپند مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه گفت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و طی بازرسی از این خودرو، ۶۵ بطری حاوی ۵۶ کیلو و ۷۹۶ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6567188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها