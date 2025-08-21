جاساز ۵۶ کیلو تریاک در سواری رنو در نائین

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری رنو سپند مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه گفت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و طی بازرسی از این خودرو، ۶۵ بطری حاوی ۵۶ کیلو و ۷۹۶ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.