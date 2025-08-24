ضربه سنگین پلیس خراسان شمالی به سوداگران مرگ در گرمه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر غلام‌زاده در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر و تردد آنها در حوزه استحفاظی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی گرمه قرار گرفت.

وی افزود: در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی و مأموران انتظامی گرمه، محل تردد اعضای باند شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه، یک دستگاه خودروی پژو حامل مواد مخدر متوقف و سه نفر متهم دستگیر شدند.

سرهنگ غلام‌زاده تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ۳۰ کیلوگرم تریاک کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.