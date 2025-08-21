جزئیات مراسم عزاداری حرم مطهر بانوی کرامت در ایام پایان ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، عزاداری ایام رحلت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از پنجشنبه تا یکشنبه بعد از نماز عشا با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و به ترتیب با مداحی عباس حیدرزاده، سید رضا نریمانی، ابوذر بیوکافی و حنیف طاهری برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری ایام آخر ماه صفر از پنجشنبه ۳۰ مرداد بعد از نماز مغرب و عشا شروع و تا شام یکشنبه ۲ شهریورماه ادامه دارد.

مراسم عزاداری شب رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی میرباقری و مداحی عباس حیدرزاده و قرائت دعای کمیل با نوای سید محسن بنی فاطمی، قرائت دعای ندبه صبح با نوای حجت‌الاسلام تاجیک، مراسم عزاداری قبل از اذان ظهر با سخنرانی حجت‌الاسلام سید احمد حسینی، مداحی حمید محمدی و شرح آیات توسط حجت‌الاسلام عبدالرحیم رضایی برگزار می‌شود.

همچنین در روز رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) مراسم عزاداری بعد از نماز عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی، و مداحی سید مصطفی میرداماد برگزار و در مراسم عزاداری قبل از اذان مغرب حجت‌الاسلام سید احمد میردامادیان سخنرانی و مجتبی فیاضی زیارت حضرت رسول (ص) و زیارت آل یاسین را قرائت خواهد کرد.

گفتنی است مراسم عزاداری شام رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) جمعه بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی میرباقری و مداحی سید رضا نریمانی دنبال خواهد شد.

سپس مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا علیه‌السلام شنبه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرباقری و مداحی ابوذر بیوکافی، نیایش صبحگاهی روز شهادت با سخنرانی حجت‌الاسلام سید علی طباطبایی، مراسم عزاداری قبل از اذان ظهر با سخنرانی حجت‌الاسلام احمد قاسمی، مداحی حمید طیبی و شرح آیات توسط حجت‌الاسلام روح‌الله راسل، و مراسم بعد از نماز عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی و مداحی علی حبیب‌زاده برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری عصر شهادت با سخنرانی حجت‌الاسلام سید احمد میردامادیان و مداحی حسین فروغی و مراسم عزاداری شام شهادت با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرباقری و مداحی حنیف طاهری برگزار می‌شود.